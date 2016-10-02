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Yaşlı adamı öldüren sanık hakim karşısında

Bursa’da, kendisine küfrettiği iddiasıyla yaşlı adamı bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başladı.


02 Ekim 2016 09:43

Olay, 7 Ağustos'ta Nilüfer'in Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde bir süre alkol alan Hüseyin B. (33), daha sonra babasıyla birlikte işlettiği kahveye geldi. Bu sırada oturmakta olan Mustafa Yavuz’u (67) gören evli ve 2 çocuk babası Hüseyin B. yaşlı adamın yanına sokuldu. ‘Dün gece bana akşam niye küfür ettin’ diyen Hüseyin B., yaşlı adamı karnından bıçakladı. Daha sonra olay yerinden ayrılan Hüseyin B., Gümüştepe Mahallesi’nde polise teslim oldu. Yavuz ise, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde 7 gün sonra hayatını kaybetti.

‘Kasten adam öldümek’ suçundan müebbet hapis talebiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya, sanık ile müşteki yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada kendisini savunan sanık, "Babamın köydeki kahvehanesini çalıştırıyordum. Olaydan bir gün önce maktul yanındaki kişilere, ‘bu kahveyi bunlardan almak lazım’ deyip, küfürlü sözler söyledi. Bir gün sonra ben evin bahçesinde 4 tane bira açtım. Kahveye geldim. Kendisi ile konuştum, bana küfretti. Hakaret edince yanımdaki bıçağı salladım. Karın boşluğuna geldi. Olay yerinde 1-2 dakika durduktan sonra babamlar geldi. Ardından Gümüştepe Mahallesi’nde durumu zabıtaya anlattım. Polis gelip beni teslim aldı. Amatem’de 5 yıldır alkol tedavisi görüyorum" dedi.

"Eşime hiçbir şey demeden bıçağı saplamış"
Maktulün eşi Zeyni Yavuz ise, "Eşim olay günü ikindi namazına gitti. Ondan sonra bıçaklanmış. 1 gün önce eşim kahveye gitmemişti. Yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede ben kendisiyle konuştum. Bana, ‘Hiçbir şey demeden bana bıçağı sapladı. Ben küfretmedim’ dedi. Eşim zaten söven bir kişi değildi. Ben bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kendisi 5 sefer hacca gitmişti" diye konuştu.

"Gelir gelmez bıçağı sapladı"
Şahitlerden İsmail Aysi (62) ise, "Camiden çıkıp Mahmut Yavuz ile bahçede karşılık oturuyorduk. Sanık gelir gelmez, ‘Niye bana akşam küfrettin’ deyip, bıçağı sapladı. Ben yaralıyı tuttum. Sonra bıçakla tekrar geldi. Bana, ‘Sen de mi onlarla berabersin?’ dedi. Babası, Hüseyin’e, 'Ne yapıyorsun' deyince, bıçağı masaya saplayıp gitti" şeklinde konuştu.

Maktulün kardeşi Mehmet Yavuz (58) ise, ağabeyinin olaydan bir gün önce kahveye gittiğini anlatarak, şunları söyledi: "Gece 00.00 sıralarına kadar oturdum. Ağabeyim kahveye hiç gelmedi. Ağabeyimin gözlerinde rahatsızlığı vardı. Zaten kahveye ara sıra gelirdi."
Mahkeme heyeti, şahit ve sanıkları dinledikten sonra, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, yaşlı adam


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