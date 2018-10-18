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Yaşlı adamın ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücü serbest kaldı

Yaşlı adamın ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücü serbest kaldı
Yaşlı adamın ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücü serbest kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kullandığı panelvan ile ezdiği yaşlı adamın ölümüne sebep olan ve daha sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4142. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.B. (16), 34 BU 7330 plakalı panelvan araçla geri giderken aracın arkasında bulunan Saffet Keskinoğlu'na (72) çarptı. Aracın altında kalan yaşlı adam ağır yaralanırken, sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza sonrasında Saffet Keskinoğlı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Olayın ardından emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ehliyetsiz M.B.'nin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.  

Oğuzhan Eke
 

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