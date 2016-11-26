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Yaşlı adamın ölümünü izlemek için birbirleriyle yarıştılar

Adana'da işlek bir caddede karşıdan karşıya dikkatsizce geçmeye çalışan bir kişi kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın ölümünü izlemek için birbirleriyle yarıştılar

26 Kasım 2016 14:37
Yaşlı adamın ölümünü izlemek için birbirleriyle yarıştılar - Tıkla İzle

Yaşlı adamın kaza yerine gelen ailesi gözyaşlarını boğulurken, çok sayıda vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlemek için bir kuyumcunun vitrininin önünde kalabalık oluşturdu.
Kaza, Sarıçam ilçesindeki Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evinden ayrıldıktan sonra çeşitli işlerini halledip eve geri dönmek isteyen 74 yaşındaki Ramazan Ok, bastonu yardımıyla caddenin diğer tarafına geçmek istedi.
Ensari Tuncay yönetimindeki 01 YV 302 plakalı kamyonetin caddede hızla ilerlediğini fark eden Ramazan Ok, bastonuyla koşmaya başladı ancak başarılı olamadı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen yaşlı adamın eşi Şerif Ok ile kızı kaza yerine gelerek göz yaşı döktü. Eşinin cesedine son bir kez bakan Şerif Ok, güçlükle ayakta durabildi. Bu sırada yaşlı adamın kızı, çevrede kendilerini izleyen vatandaşlara kızdı.

Öte yandan, kazanın nasıl olduğuna ilişkin polis ekipleri çevrede bulunan bir kuyumcudaki güvenlik kamerasını inceledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar kuyumcu dükkanının vitrininden, içerideki televizyonda görüntülenen kazayı izlemek için kalabalık oluşturdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nuri Pir


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