Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesindeki çocuklarının yanına ziyarete gelen Recep Karakaya (61), Saray‘daki bir tanıdığının yanına gitmek için ilçeye geldi. İddiaya göre burada kendilerini polis alarak tanıtan iki kişi, Karakaya’nın üzerindeki 700 lira parayı aldı. Şahıs, yaşanan arbedenin ardından kayıplara karıştı.

"Paramı geri versinler"

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Karakaya, "Otobüsle Çerkezköy’den Saray’a geldim. Otogardan indikten sonra tanımadığım bir kişi yanıma gelerek beni aradığım kişinin evine götüreceğini belirtti. Yürümeye başladık. Bu sırada bir kişi daha yanımıza geldi ve polis olduğunu belirterek üzerimde ne kadar param olduğunu sordu. Ben de 2 bin liram olduğunu söyledim. Parayı istediler ve ben de verdim. Ardından da dolandırıldığımı anlayınca paramı almaya çalıştım. Aramızda arbede yaşandı. Arbede sırasında paramın bin 300 lirasını geri alabildim. Ancak 700 lirayı alıp kaçtılar. Ben de gidip polise şikayetçi oldum. Ben emekli insanım. Paramı versinler şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.

Saray’daki Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Uğur Arslan