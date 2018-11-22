Yaşlı çift boğularak öldürülmüş

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Şeyhali Mahallesinde ikamet eden Hasan Hüyük (66) ve birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz'dan (77) haber alamayan komşuları polise haber verdi.

Çilingir yardımı kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların neden öldüğü tespit edilemedi. Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılan yaşlı çiftin iple boğulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hasan Hüyük, öğle namazının ardından Zile'de aile mezarlığında toprağa verilirken, Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Çiftin arasında resmi nikah bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Nurhan İçmez

