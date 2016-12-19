Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 9222 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Arabacı ve Fatma Arabacı çifti akşam ısınmak için yaktıkları sobayı açık unutarak yattı. Yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan çiftin yakınları eve girdiklerinde Ahmet ve Fatma çiftinin yerde hareketsiz bir şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı çifti Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen yaşlı çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Arabacı ile Fatma Arabacı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Çiftin evinde yapılan incelemede bacanın tıkalı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.