Diğer
Kategoriler

Yaşlı çift hayata aynı anda göz yumdu

İzmir’in Çiğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet Arabacı (62) ve Fatma Arabacı (60) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


19 Aralık 2016 08:27

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 9222 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Arabacı ve Fatma Arabacı çifti akşam ısınmak için yaktıkları sobayı açık unutarak yattı. Yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan çiftin yakınları eve girdiklerinde Ahmet ve Fatma çiftinin yerde hareketsiz bir şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı çifti Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen yaşlı çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Arabacı ile Fatma Arabacı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Çiftin evinde yapılan incelemede bacanın tıkalı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç