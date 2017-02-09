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Yaşlı çift intihar mektubu yazıp hayatlarına son verdi

Tatil için geldikleri İzmir'in Çeşme ilçesinde, otel odalarına intihar mektubu bırakarak kaybolan yaşlı çiftin cansız bedenleri kentteki sahilde bulundu.

Yaşlı çift intihar mektubu yazıp hayatlarına son verdi

09 Şubat 2017 15:58

Edinilen bilgiye göre, tatil için Çeşme'ye giden 70 yaşlarındaki Ülker ve Altan çifti, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak kayıplara karıştı. Temizlik görevlilerinin odada buldukları iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı. İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çift, ayrıca çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden dert yakındı. Yaşlı çift mektubun devamında, Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına son vermek için Çeşme'yi seçtiklerini de yazdı. Çift ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını ifade ederek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.

Cesetler otele yakın alanda bulundu

Olay üzerine otel görevlileri, hemen durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Emniyet ekipleri, otelin kamera kayıtlarını inceleyerek, kamera kayıtlarından çiftin 6 Şubat Pazartesi günü gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri tespit etti. İntihar notunun ardından emniyet, denizde araştırma yaptı; ancak yaşlı çiftin izine rastlanamadı. Daha sonra araştırmalarına devam eden ekipler, çiftin cansız bedenini kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesindeki Mavikent Sitesi Plajında buldu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

İsa Atagöz
 


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