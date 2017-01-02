Diğer
Kategoriler

Yaşlı çift tüp gazdan zehirlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşlı çift, aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılan ‘lüks’ diye tabir edilen piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaşlı çift tüp gazdan zehirlendi

02 Ocak 2017 19:17

Edinilen bilgiye göre, köydeki tek katlı evde yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin ve 68 yaşındaki Şeriban Öztunç’a ilaç götüren Nedim Karaca kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bir süre sonra kapının açık olduğunu fark ederek içeri giren Karaca, yaşlı çifti yatakta hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztunç çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Hüseyin ve Şeriban Öztunç’un cenazeleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öztunç çiftinin aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılan ‘lüks’ diye tabir edilen aparatın takılı olduğu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Turgay Balcı

Etiketler: Edirne, hüseyin, keşan, Şeriban Öztunç, tüp gazdan zehirlendi, yaşlı çift


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara -5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç