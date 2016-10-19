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Yaşlı çiftçi tarlada ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarlada kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftçi tarlada ölü bulundu

19 Ekim 2016 08:43

Söğütalan Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Nazir Meltem, öğleden sonra tarlasına gitti. Ancak akşam eve dönmeyince kendisini merak eden yakınları tarafından aranmaya başlanan yaşlı adam, tarlada hareketsiz halde bulundu. Jandarma ve 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Nazir Meltem’in hayatını kaybettiğini anladı. Sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çiftçinin kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen Nazir Meltem’in ailesi tarafından morgdan teslim alınan cenazesi Söğütalan’a defnedildi. 

Etiketler: ölü bulunma, yaşlı çift


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