Yaşlı çifte devletin şefkat eli

Birecik ilçesine bağlı Sumaklı kırsal mahallesinde bulunan harabe bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı Akil ve Perişan Geyik çiftine devletin şefkat eli uzandı. Birecik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Birecik Kaymakamı Kadir Perçi'nin talimatıyla yapılan incelemeler neticesinde, yaşlı çifte Sumaklı kırsal mahallesinde yeni bir ev yapılırken, çiftin içme suyu ihtiyacını karşılaması için de sondaj kuyusu açıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi yaşlı çiftin evinin buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, halı gibi ihtiyaçları da karşılanacağı belirtildi.

Yaşlı çifte yeni evinde ziyaret

Birecik Kaymakam Kadir Perçi, yaşlı çifti yeni evinde Birecik İlçe Jandarma Komutanı Harun Çetinkaya, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit, Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Gökmen Göklü ve daire amirleri ile beraber ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Büyük mutluluk yaşayan Akil ve Perişan Geyik çifti, Kaymakam Perçi’ye teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Müslüm Dalda

