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Yaşlı çifti hedef alan kapkaççı kamerada

Bursa’da bankamatikten maaşını çeken yaşlı kadının çantasını kapkaç suretiyle çalan sabıkalı zanlı, polis tarafından yakalandı. Hırsızın kapkaç anı kameralara yansıdı.

Yaşlı çifti hedef alan kapkaççı kamerada

02 Kasım 2016 11:04
Yaşlı çifti hedef alan kapkaççı kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için bankadan 1100 lira para çeken N.T. ve eşi alışveriş yapmak için markete geldiler. Tam markete girecekleri sırada, arkalarından yaklaşan 24 yaşındaki sabıkalı İ.T. yaşlı kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çantayı alan kapkaççı olay yerinden koşarak kaçmaya çalışırken, yaşlı kadının çığlıkları üzerine mahalleli zanlıyı fazla kaçamadan yakaladı. 

Polis ekiplerine teslim edilen kapkaççının daha önceden adam yaralama ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Kapkaç zanlısı İ.T. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa


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