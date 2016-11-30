2 Kasımda meydana gelen kazada, pazarlarda kıyafet satarak geçimini sağlayan Hasan Hüseyin Altıntaş (63) ile eşi Güldane Altıntaş (61), İznik’te tezgah açmak için minibüsle yola çıktı. H. Hüseyin Altıntaş idaresindeki 16 H 5627 plakalı minibüs, Emrullah Gündüz’ün (37) kullandığı 41 SL 252 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hasan Hüseyin Altıntaş ile Güldane Altıntaş ve otomobil sürücüsü Emrullah Gündüz yaralandı. Bursa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Güldane Altıntaş bugün hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Musa Öztürk

BURSA