Yaşlı çiftin bulunduğu evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın gece geç saatlerde Uşak merkez Göğem köyünde iki katlı evde meydana geldi. Haydar ve Sultan Durak çiftinin yaşadığı evde meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, dumanları gören komşular durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın esnasında evde bulunan Sultan Durak (72) yaralı olarak kurtarılırken, eşi Haydar Durak (77) feci şekilde yangında hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle tüm köyde elektrikler kesilirken, ekipler yanan evde soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Hayatını kaybeden Haydar Durak'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderilirken, ağır yaralı eşi Sultan Durak Uşak Araştırma ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk