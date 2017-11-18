Yaşlı çiftin dramı

Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde ikamet eden Keleş ailesi, tek göz evde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İki çocuk sahibi olan 66 yaşındaki Ali ve 61 yaşındaki Gülsade Keleş çifti, kalp hastalığı nedeniyle yıllardır çalışamıyor. Kısa süre önce de kalp ameliyatı geçiren çift, tek odalı bir odada hayata tutunmaya çalışıyor. Çalışamadıkları için emekli olamayan çift, Ali Keleş'in 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşı ile geçiniyor. 2005 yılına kadar kirada oturan ancak oturdukları evin kirasını ödeyemedikleri için evden çıkmak zorunda kalan çift, mahalle muhtarının da yardımıyla başlarını sokacak bir yer buldu. Çiftin çocukları ise felçli oldukları için ailelerine yardım edemiyor.

“Karda, yağmurda çatıdan su damlıyor”

Hastalıkları nedeniyle yıllardır çalışamadıklarını ve geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiren Gülsade Keleş, "Çatısı olan bir evim olsun istiyordum. Tavanı bir beton olan ev istiyordum. Allah’a şükür yine başımızı sokacak bir yer bulduk. Ama kışın karda, yağmurda çatıdan su damlıyor. Yine de bu şartlarda burada kalıyoruz. Geçimimizi eşimin 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşı olan 600 lirayla sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında hiçbir gelirimiz yok. Allah rızası için bize bir yardım edilsin. Cumhurbaşkanımız gelsin bizi bir görsün. Halimize baksın. Biz yıllardır çalışamadık. Kalp krizi geçirdik ve ameliyat olduk. Hiçbir iş yapamıyoruz. Bu evde yaşamak için uğraşıyoruz. Çok zor bir durumdayız. Üstelik bu kadar sıkıntının içerisinde bir de yıllardır evde suyum yok. Burada imar olmadığından su alamadık. Beni en çok üzen de bu" dedi.

"Evimizde su yok, banyonun ne demek olduğunu unuttum"

Tek gelirlerinin 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşı olduğunu belirten 66 yaşındaki Ali Keleş, "Bir yağış olduğunda çatıdan su çekiyor, evin içine damlıyor. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir çözüm bekliyoruz. Bu evin iskanı olmadığı için su verilmiyor. Evimizde yıllardır su yok. Ben banyonun ne demek olduğunu unuttum. Ayda bir duş alıyorum" diye konuştu.

Şahin Binici