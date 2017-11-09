Yaşlı çiftin evi yangında kül oldu

Alınan bilgiye göre mahallenin Çoraklık mevkinde gece saatlerinde bilinmeyen sebepten dolayı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaşlı çiftin bulunduğu evde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen evin temizleme çalışmalarının Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapıldığı öğrenildi. Diğer yandan evin yeniden onarımı ve tadilat işlerinin ise Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılıp, yaşlı çifte teslim edileceği belirtildi.