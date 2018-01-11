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Yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaşlı çiftin ahşap ve tek katlı evi kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi

11 Ocak 2018 17:02

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde yaşayan Ferhan Kaplancan (68) ve Havva Kaplancan (65) çiftin kahvaltıdan sonra saat 09.30 sıralarında çamaşır makinesini çalıştırıp evin bahçesine çıktı. Bahçede otururken, bir anda evlerinin yandığını fark edin çift komşularından yardım istedi. Çevredekiler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimine haber verdi. İtfaiye ekipleri ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Erentepe’ye ulaşana kadar evin büyük bölümü yandı. Mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 

Emekli Ferhan Kaplancan, "Nasıl oldu ben de anlamadım. Yeni çamaşır makinesi almıştık. Çamaşır makinesine elbiselerimizi koyup çalıştırdık. Bahçede oturuyorduk. Bir anda evimizden dumanlar yükselmeye başladı. Komşularımızı çağırdık. Ne kadar mücadele ettiysek alevler giderek evin her tarafını sardı. Uzak olduğumuz için itfaiye yetişemedi. Canımız sağ, ona şükrediyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ramazan Sarıkayalı
 

 

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