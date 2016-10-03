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Yaşlı çiftin varı yoğu yangında kül oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında yaşlı çifte ait ahşap ev, samanlık ve ahır kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangının diğer evlere sıçraması önlendi.

Yaşlı çiftin varı yoğu yangında kül oldu

03 Ekim 2016 20:35
Yaşlı çiftin varı yoğu yangında kül oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi'nde İbrahim Çolkan’a ait evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Çolkan’ın eşi Zehra Çolkan kendini dışarı attı. Yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, İnegöl itfaiyesine de haber verdi. Evinin gözünün önünde yandığını gören Zehra Çolkan, fenalaşınca jandarma ekiplerinin aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri evi, ahırı ve samanlığı saran alevlere dört bir yandan müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü. Yangın sırasında dağda küçükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Çolkan’a ise komşuları giderek haber verdiler. Evine gelen yaşlı adam, evinin yandığını görünce fenalaştı. Yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yangında büyük bölümü yıkılan ahşap ev, tehlike arz etmesi nedeniyle iş makineleri tarafından tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını merakla izlediler. 

Salih Bakıcı
BURSA 


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