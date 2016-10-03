Edinilen bilgilere göre, İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi'nde İbrahim Çolkan’a ait evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Çolkan’ın eşi Zehra Çolkan kendini dışarı attı. Yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, İnegöl itfaiyesine de haber verdi. Evinin gözünün önünde yandığını gören Zehra Çolkan, fenalaşınca jandarma ekiplerinin aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri evi, ahırı ve samanlığı saran alevlere dört bir yandan müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü. Yangın sırasında dağda küçükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Çolkan’a ise komşuları giderek haber verdiler. Evine gelen yaşlı adam, evinin yandığını görünce fenalaştı. Yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangında büyük bölümü yıkılan ahşap ev, tehlike arz etmesi nedeniyle iş makineleri tarafından tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını merakla izlediler.

Salih Bakıcı

BURSA