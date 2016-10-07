Edinilen bilgiye göre, Dursunbey’e bağlı Kızılöz Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 80 yaşındaki Hasan Adak, evine dönmeyince, yakınları kendisini aramaya çıktı. Hayvanların dama döndüğünü fark eden yakınları, yaşlı adamın çobanlık yaptığı yere gitti. Arazide Hasan Adak'ın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yaşlı çobanın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Hüdayi Demirhan