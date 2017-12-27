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Yaşlı kadın 2 metrekarelik odunlukta yaşam savaşı veriyor

Adıyaman’da farelerin bulunduğu 2 metrekarelik bir odunlukta yaşam savaşı veren yaşlı kadının hali yürek burkuyor. Açlık ve soğuk havayla mücadele eden yaşlı kadın yardım bekliyor.

Yaşlı kadın 2 metrekarelik odunlukta yaşam savaşı veriyor

27 Aralık 2017 13:50

Adıyaman'da 41 yıl önce kocasını kanserden kaybeden ve 2’si kız 3 çocuğuyla birlikte fındık, kayısı, pamuk bahçelerine giderek kazandığı parayla çocuklarını evlendiren 79 yaşındaki Fatma Fincan, yaşlılık nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bir süre evli olan çocuklarında kalan ve daha sonra çocuklarının da maddi durumlarının zayıf olmasından dolayı çocuklarından ayrılmak zorunda kalan Fatma Fincan, Karapınar Mahallesi 2778 Sokak'ta bir evin 2 metrekarelik odunluğuna yerleşti. Sıvasız ve bir kısmı brandalarla kapatılan odunlukta yaklaşık 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Fatma Fincan, odunlukta çoğu zaman farelerin olduğunu söyledi.

Komşularının kendisine verdiği yemekle karnını doyurduğunu, komşularından yemek gelmediği zaman ise aç kaldığını anlatan yaşlı kadın, kış mevsimi ile birlikte soğuyan havalarda yaşam şartlarının daha da zorlaştığını kaydetti. 10 yıldır odunlukta yaşadığını anlatan Fatma Fincan, yardımseverlerden uzanacak bir yardım eli beklediğini belirterek, "Son derece mağdurum, zor koşullarda yaşıyorum. Benim bir şeyim yok sizler gördünüz yani. Durumum gerçekten çok kötü. Çalışacak durumum yok, yaşlıyım. Çocuklarımda da bir şey yok onlar da fakir. Onlar kendi çocuklarıyla zor geçiniyorlar. Devletimizden yardım istiyorum, yardım yapıp yapmamaları onların vicdanlarına kalmış. Şu an bile utanıyorum, bunları konuşmaktan bu durumda olmaktan. Kimseye bana yardım yapın diye ısrar edemem, zorlayamam sadece vicdanlarına bırakıyorum” şeklinde konuştu. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: Adıyaman

 

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