Yaşlı kadın 400 TL’ye 3 bin TL’lik bileziğinden oldu

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi semt pazarında meydana geldi. Alışveriş için pazara gelen ev hanımı 56 yaşındaki Leyli Kalın’ı iddiaya göre 3 kişi takip etmeye başladı. Kadının kolundaki bileziği gözüne kestiren 3 şüpheli Leyli Kalın’a alışveriş yapmaya başladığı esnada yaklaştı. Yaşlı kadının Almanya’da yaşayan oğulları ve akrabalarının ismini sayarak güven kazanan 3 şüpheli Leyli Kalın’a hayır işlemesi amacıyla 400 TL verdi. Bunu yaparken de şüpheliler kadından kolundaki bileziği çıkarmasını istediler. Kadının dalgınlığından faydalanan 3 şüpheli yaklaşık 3 bin TL değerindeki altın bileziği alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi ve şüphelilerin eşkallerini alıp çalışma başlattı.

İsa Akar

