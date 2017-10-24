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Yaşlı kadın 400 TL’ye 3 bin TL’lik bileziğinden oldu

Antalya’da bir kadın hayır işlemek amacıyla kendisine verilen paraya bakarken kolundaki bileziğinden oldu.

Yaşlı kadın 400 TLye 3 bin TLlik bileziğinden oldu

24 Ekim 2017 15:43

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi semt pazarında meydana geldi. Alışveriş için pazara gelen ev hanımı 56 yaşındaki Leyli Kalın’ı iddiaya göre 3 kişi takip etmeye başladı. Kadının kolundaki bileziği gözüne kestiren 3 şüpheli Leyli Kalın’a alışveriş yapmaya başladığı esnada yaklaştı. Yaşlı kadının Almanya’da yaşayan oğulları ve akrabalarının ismini sayarak güven kazanan 3 şüpheli Leyli Kalın’a hayır işlemesi amacıyla 400 TL verdi. Bunu yaparken de şüpheliler kadından kolundaki bileziği çıkarmasını istediler. Kadının dalgınlığından faydalanan 3 şüpheli yaklaşık 3 bin TL değerindeki altın bileziği alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi ve şüphelilerin eşkallerini alıp çalışma başlattı.

İsa Akar
 

Etiketler: antalya

 

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