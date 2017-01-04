Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yaşlı kadın 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Yaşlı kadın 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Karabük'te 83 yaşındaki kadın, 4'üncü kattaki evinin camından atlayarak intihar etti.

Yaşlı kadın 4üncü kattan atlayarak intihar etti

04 Ocak 2017 11:55
Yaşlı kadın 4'üncü kattan atlayarak intihar etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Özkent sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer başlangıcı olan ve oğlunun yanında kalan 83 yaşındaki Ayşe Y., 4'üncü kattaki evin camından kendini boşluğa bıraktı. Sabah namazına kalkan Yaşar K. annesinin yatakta olmadığını görünce evin odalarında arama yaptı. Salon camının açık olduğunu gören Yaşar K. camdan dışarıya baktığından annesini sitenin bahçesinde yüzü koyun yatar vaziyette gördü. Bunun üzerine durum 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem
KARABÜK 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç