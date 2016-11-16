Bolvadin ilçesi Kale Mahallesi’nde oğluyla aynı apartmanda oturan 63 yaşındaki Satı Kan, 3 Kasım’da eve gelen 13 yaşındaki torunu tarafından el ve ayakları bağlı halde hareketsiz yatarken bulundu. Çocuğun haber vermesi üzerine eve gelen yakınları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda darp izlerine rastlanan kadının öldüğünü belirlemişti. Olayla alakalı Bolvadin Adliyesi’nde hakim karsısına çıkarılan M.A., A.A., Ö.A., A.Ö., İ.Ö. ve A.T.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mücahit Kuzu