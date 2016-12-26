Edinilen bilgiye göre Namık Kemal Mahallesi 114. Sokaktaki evinde yalnız yaşadığı belirtilen 75 yaşındaki Ergül Günay evinde ölü bulundu. Yaşlı kadından haber alamayan ev sahibi ve komşuları, içeri girdiğinde Ergül’ün yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin eve girmesiyle Ergül Günay’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Günay'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kuruma gönderilirken polis soruşturma başlattı.

Behzat Akcan