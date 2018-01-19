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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşlı bir kadın yaşadığı evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

19 Ocak 2018 22:25

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi numara 62'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 74 yaşındaki Mürüvvet Gülgün'ün evinden kötü kokular geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, yaşlı kadının kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmadı.

Polis ekipleri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girmeyi başardı. Ekipler eve girdikleri sırada, Gülgün'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 15-20 gün önce öldüğü tahmin edilen Gülgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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