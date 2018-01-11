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Yaşlı kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı

Kadıköy'de hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı.

Yaşlı kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı

11 Ocak 2018 16:27
Yaşlı kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Şemsettin Mahallesi Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talip Aragün'ün idaresindeki 34 UV 5517 plakalı hafriyat kamyonu, cadde üzerinde bulunan pazardan çıkıp yolun karşısına geçen 65 yaşındaki Saime Gündüzoğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Talip Aragün olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anını anlatan bir vatandaş,“ Hanım efendi arabasını unutuyor. Poşetleri falan yerde. Eğiliyor onları kaldırmak için. Eğildiği zaman kamyon üstünden geçiyor. Pazardan çıkmış taksiye binecek. Burada taksi bulamıyor karşıya geçecek” dedi. 

Metin Başar

Etiketler: Hafriyat kamyonu, Kadıköy, kaza, yaşlı kadın

 

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