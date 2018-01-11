Diğer
Kategoriler

Yaşlı kadın harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tavanı çöken ve çoğu kısmı yıkılan banyosuz bir evde yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki kadın, evinin onarılmasını bekliyor.

Yaşlı kadın harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
Yaşlı kadın harabe evde yaşam mücadelesi veriyor - Foto Galeri

11 Ocak 2018 11:22

Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde taş duvar ve topraklı tavanın çöktüğü evde tek başına yaşam mücadelesi veren Halise Kuzucu, başını sokabileceği sağlam iki odası, temiz bir banyosu ile tuvaleti olan bir ev istiyor. Gençliğinde hastalanan ve yatalak duruma düşen annesine baktığından dolayı evlenmediğini söyleyen yaşlı kadın, annesinin vefat etmesiyle birlikte derme çatma evde tek başına yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. Evin duvar ve topraklı tavanı ise zamanla yağmur, kar ve doğal afetler nedeniyle çökmüş durumda. Halise Kuzucu, evin sağlam kalan 10 metrekarelik alanında yaşam mücadelesi verirken, bu odanın da her an çökme ihtimali bulunuyor.

70 yaşında olduğunu ve imkanların yetersizliğinden dolayı evini onaramadığını söyleyen Halise Kuzucu, yardım için çaldığı tüm kapıların yüzene kapandığını söyleyerek, "7 yıl yatalak olan anneme baktığımdan dolayı evlenemedim. Şimdi kimsem yok bana baksın. Evim yıkılmış durumda” dedi.

"Bir gün ev üzerime çökecek kimse görmeyecek"

Evin üzerine çökmesinden korkan Kuzucu: “Bir gün ev tamamen çökse ve altında kalsam kimse göremeyecek, ne banyom var, ne de lavabom var.. Banyomun olmayışından dolayı, komşularda banyo ihtiyacımı gideriyorum. Ama bu ne zaman kadar devam edecek bilmiyorum. Komşular bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, bir sene idare eder ama sonunda onlar da rahatsız. bu ömür boyu böyle olur mu" diye konuştu.

"Belediyeye defalarca başvurdum ilgilenen olmadı"

İlçe Belediyesine defalarca başvurduğu halde kendisiyle ilgilenenin olmadığını iddia eden Kuzucu, "Belediyeye başvurdum evimin onarılması için, ismimi yazdılar ama gelmediler. Bir yığın halka yaptılar ama bana yapmadılar. Bu sene yine gittim belediyeye, beni bir adamın yanına yolladılar, dediler bu adam sana yardımcı olur, gittim söylenen adamın yanına. Bana, bacı belediye imza verecek ki biz gelip evini yapalım. Şimdiye kadar kimse gelmedi, bu saate kadar kimseden bir cevap alamadım. Yağmur ve karla birlikte kendi kendine çöktü. Ben de mecburen bu yıkık ve çökmüş evde yaşamak zorunda kalıyorum. Yardım istiyorum, bu evimi yapsınlar. Bir banyom, bir lavabom, iki odam ve bir küçük mutfağım olsun yeter. Hiç bir şeyim kalmamış, dışarıda ben bulaşıklarımı yıkıyorum. Bu ev böyle devam ederse bir gün altında kalacağım bunun sorumluluğunu siz çekeceksiniz, bir gün altında kalırsam söylemeyecek misiniz ‘bu bize söyledi biz bir şey yapamadık” diye konuştu

Bahattin Yolaçan

Etiketler: şanlıurfa, yaşlı kadın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç