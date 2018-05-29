Yaşlı kadın İçin arama çalışması başlatıldı

Edinilen Bilgiye Göre; Rize’nin Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde meydana gelen olayda Fatma İlbaşı (69) evinden sabah 9 sularında Çayeli merkezdeki evinden Kaptanpaşa Mevkii’ne gitmek üzere yola çıktı. Taksi ile Çayeli Merkez’den Kaptanpaşa Mevkiine kadar gelen İlbaşı burada taksiden indi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp İlbaşı için Çayeli Senoz Vadisi’nde AFAD ve Çayeli Doğa Spor Kulübü tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramaların daha rahat gerçekleşebilmesi için vadide bulunan HES kapaklarının kapatılması istendi. Kapaklarının kapatılması ile derelerin suları çekildi. İlbaşı’nın bulunabilmesi için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hasan Fehmi Demir