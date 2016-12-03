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Yaşlı kadın izdihamda maaşını çaldırdı gözyaşlarını tutamadı

Samsun'da bir mağazanın açılışında yaşanan izdihamda emekli maaşı çantasından çalınan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.

Yaşlı kadın izdihamda maaşını çaldırdı gözyaşlarını tutamadı

03 Aralık 2016 14:56
Yaşlı kadın izdihamda maaşını çaldırdı gözyaşlarını tutamadı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her şeyin 5 liraya satıldığı bir mağazanın açılışı sırasında izdiham yaşandı. Mağazanın kepenkleri kapalı tutuldu ve daha sonra yapılan duanın ardından müşterilere kapılarını açtı. Bu sırada iş yerinin önünde bekleyen vatandaşlar açılan kapıdan bir anda içeri girip beğendikleri ürünleri satın almaya başladılar. Bu sırada izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, 60 yaşındaki Emine I. adlı kadının çantasındaki fermuarı açarak bankanın ATM'sinden yeni çektiği 700 lira parasını çaldı. Alışveriş yapıp parasını ödemek için kasaya gelen yaşlı kadın, aldığı ürünün parasını ödemek istediği bir sırada çantasının fermuarının açık olduğunu fark etti ve kontrol ettiğinde paranın çalındığını anladı. Gözyaşı döküp ağlayan Emine I., polise şikayette bulundu. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  


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