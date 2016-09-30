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Yaşlı kadın kapkaç kurbanı oldu

Bursa’da hava almak için dışarı çıkan 68 yaşındaki yaşlı kadın kapkaç kurbanı oldu.

Yaşlı kadın kapkaç kurbanı oldu

30 Eylül 2016 10:13
Yaşlı kadın kapkaç kurbanı oldu - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi İlçesi Hacıilyas mahallesinde meydana geldi. 68 yaşındaki P.Ö. hava almak için evinin yakınlarındaki parka gitti.

Bir süre parkta oturan P.Ö. markete gitmek için parktan ayrıldı. Kimliği belirsiz bir kişi yaşlı kadını takip ederek tenha bir sokakta çantası almak istedi. Bir süre kapkaçcıya direnen yaşlı kadın, başarısız olunca bağırmaya başladı. Yaşlı kadının bağırışlarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle etrafında bulunan güvenlik kameralarını incelerken kapkaç yapan şahsın eşkal bilgilerini aldı.

Parkta hava aldıktan sonra markete giderken dar bir arada kapkaç kurbanı olduğunu dile getiren P.Ö. “Parkta hava aldım. Daha sonra markete giderken dar bir arada çantayı elimden çekti aldı. Çantayı tuttum ama başarılı olamayınca bağırmaya başladım“ dedi. Çantanın içinde 40 lira ve kimlik olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kimliği belirsiz şahsı ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, kapkaç, yaşlı kadın


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