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Yaşlı kadın karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Bursa’da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın karşıdan karşıya geçerken canından oldu

22 Mart 2018 12:49

Yıldırım ilçesinde Vakıfköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın, karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mustafa A. (30) idaresindeki 16 LKF 42 plakalı otomobil yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 80 yaşlarında olduğu ifade edildi. Polis, çevredeki vatandaşlardan kadınının kimliğinin belirlenmesi için yardım istedi. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Ahmet Faruk Çabuk - Hakan Gönül

 

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