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Yaşlı kadın kömürlükte kendini astı

Bartın’da 71 yaşındaki kadın, kömürlükte kendini asarak intihar etti.


13 Ekim 2016 12:07

Olay, dün gece Kozcağız beldesine bağlı Tasmacı köyünde meydana geldi. Ailesi ile yaşadığı evde yatağından kalkan 71 yaşındaki Atike Ustabaş, girdiği bunalım sonucu evin önündeki kömürlükte iple kendini asarak yaşamına son verdi. Sabah saat 04.00 sıralarında yaşlı kadının yatağında olmadığını gören yakınları, Ustabaş'ı kömürlükte kendisini asmış vaziyette buldular. Yaşlı kadının cesedi, olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın, yaşlı kadın


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