Edinilen bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'nde 2. kattaki evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Samiye Aksu, Kurban Bayramı'nın 1. günü balkondan odaya geçtiği esnada ayağı takılarak düştü. Yaşlı kadının düşme sonucu kolu kırıldı. Bir süre evde mahsur kalan kadın, komşusunu arayarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, kırılan kolundan ameliyat edildi. Ameliyatı başarılı geçen yaşlı kadın, ciğerlerindeki su toplaması rahatsızlığından dolayı fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Samiye Aksu kurtarılamadı.