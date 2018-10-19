İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadın yanan evde feci şekilde can verdi

Yaşlı kadın yanan evde feci şekilde can verdi
Yaşlı kadın yanan evde feci şekilde can verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yayla evinde çıkan yangında 88 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Gödene Yaylası'nda tek odalı bir evde yaşayan 88 yaşındaki Durkadın Öztürk'ün evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler söndürülürken, yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan ilçe jandarma ekipleri, Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Suat Metin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.