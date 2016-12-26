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Yaşlı kadın yanarak can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın yanarak can verdi

26 Aralık 2016 12:33

Alaşehir'in Şeyhsinan Mahallesi Sütçüler Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Sabriye Evren, saat 04.30 sularında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangının evdeki kömür sobasının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilirken, yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları ve yakınında oturan oğlu Mehmet Evren alevlerin ahşap evi tamamen sarması nedeniyle içeriye giremedi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaşlı kadının yanmış bedenine enkaz altında ulaşıldı. Sabriye Evren'in cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabriye Evren’in oğlu İsa Evren, "Annem 16 yıldır yalnız yaşıyordu. Biz ihtiyaçlarını gideriyorduk. Abim Mehmet zaten hemen yan binada oturuyor. Akşamdan sobasını yakmış, evine gitmiş. Gece tahminimize göre soba devrilmiş, yoksa yangın çıkması mümkün değil. Abim sesleri duyup, koşmuş ama alevler her tarafı sardığı için, içeriye girememiş" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Nurettin Doğan

Etiketler: manisa, yaşlı kadın


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