Yaşlı kadın yorgun ve bitkin halde bulundu

İlçeye bağlı Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden Alzeheimer hastası Ürüzü Gür'e ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. En son 20 Ekim günü saat 19:30 sıralarında komşusu tarafından Gölbaşı dolmuş durağı yakınlarında görüldüğü öğrenilen kayıp kadın için Mumcular ve Karaova merkezinde anons yaptırıldı. Daha önce de kaybolup, Bahçeyakası Mahallesi girişinde yer alan ağaçlık alanda bulunduğu bilgileri alınan kadın için arama çalışmalarına başlandı.

40 jandarma personeli ve 14 AKUT Bodrum gönüllüsü, 2 iz takip köpeğinin desteği ile 74 yaşındaki Alzheimer hastası Ürüzü Gür, koordineli şekilde bölgede didik didik arandı. Kayıp kadın, 2 gün sonra Gölbaşı Mahallesinin yaklaşık 2 km uzaklıkta, çalılık ve ağaçlık alan içerisinde oturur vaziyette bulundu. Halsiz ve yorgun olduğu görülen kadın için ambulans çağrıldı. Ambulans içerisinde gerekli kontrolleri yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumdan haberdar olan ailesi ise sevinç gözyaşlarına boğuldu.

