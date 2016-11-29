Olay saat 15.00 sırasında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tansiyon hastası emekli Hatice Kavas (67), rahatsızlanınca öğle saatlerinde evinin yakındaki aile sağlık merkezine gitti. Burada tedavisini yaptıran Kavas, doktorunun verdiği ilaçları almak için aynı mahallede bir eczaneye gitti. Eczaneden çıkan Kavas, yağmurlu havayı da fırsat bilen kapüşonlu 15-20 yaşlarındaki bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın uzun süre direnmesine rağmen kapkaça uğramaktan kurtulamadı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadının yanına hemen çevredeki esnaf geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ara sokaklarda, okul, cami, apartman girişleri ve kıraathanelerde arama başlattı.

"Çanta cami bahçesinde bulundu"

Ekipler, kısa sürede Hatice Kavas’ın çantasını aynı mahallede bulunan Emirler Hacı Mehmet Camii’nin bahçesinde buldu. Camiye getirilen Kavas, çantanın kendisine ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çanta üzerinde parmak izi çalışması yaparken, şahsın çantadan 20 TL'yi aldığı belirlendi.

Polis, yaşlı kadının koluna girerek, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis eşkali belirlenen şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İsa Akar-Adem Akalan

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