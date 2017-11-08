Yaşlı kadına Kaymakam sahip çıktı

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesinde harabe ve elektriksiz evde yaşayan 79 yaşındaki Meryem Köse’nin durumunu öğrenen İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Devlet olarak yaşlı kadının yanında olduklarını belirten Kaymakam Erdem, yeni bir ev yapımı için destek sözü verdi. Ancak hiç evlenmeyen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadın evini bırakmak istemedi.

Kaymakamlık olarak yaşlı kadına her türlü yardımın yapılması için talimat veren Kaymakam Erdem’e, mahalle halkı ise bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.