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Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

Adıyaman’da kent merkezinde elinde poşetlerle bekleyen yaşlı kadını polisler ekip otosu ile evine bıraktı.

Yaşlı kadına polis ekibi yardım etti

17 Şubat 2018 18:10

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yapan Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı bir kadının elinde poşetlerle yağmur altında beklediğini görünce kadının yanına gitti. İsminin Fatma Poyrak olduğunu öğrenen polisler, kadının eve gitmek istediğini ancak yağmur yağışı ve mesafenin uzak olmasından dolayı gidemediğini öğrendi.

Yaşlı teyzeyi polis otomobiline alan ekipler yaşlı kadını Kayalık mahallesinde ki evine kadar bıraktı. Yaşlı kadın polisleri evine davet etti. Yaşlı kadın dua ettiği polislere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Polisler yaşlı kadının elini öptükten sonra görev yerlerine döndü. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, yaşlı kadın

 

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