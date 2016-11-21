Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi 87. Sokak’ta bulunan 22 numaralı evde sobadan yangın çıktı. Evde bulunan Hüsniye Gümüş (56), bağırarak yardım istedi. Kadının çığlığını duyan komşuları, eve gelip baktıklarında Gümüş’ü yerde baygın yatarken gördü. Evden çıkartılan kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, onu kurtarmaya çalışan 3 komşusu da dumandan zehirlendi. Gümüş ve komşularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hüsniye Gümüş’ün komşusu, bir çığlık duyduklarını ve gelip baktıklarında yangının pencerelere kadar dayandığını, Gümüş’ü yerde baygın yatarken gördüklerini söyledi. Yaşlı kadını hemen evden çıkardıklarını belirten komşusu, ailenin durumunun kötü olduğunu söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının sobadan çıktığını tespit etti.