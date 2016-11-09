Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Tarakçı'yı (71) telefonla arayan bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır'da bir PKK'lı kadının üzerinden sizin kimliğiniz çıktı. Biz bir operasyon yürütüyoruz. Sizin PKK'lı olmadığınızı biliyoruz ancak operasyon için paraya ihtiyaç var. İnanmıyorsanız soruşturmayı yürüten savcı bey yanımda. telefonu ona vereyim" diyerek telefonu diğer zanlıya verdi. Kendisini savcı olarak tanıtan kişi de telefonda kadına, "Eğer soruşturma kapsamında bize para vermezseniz PKK üyesi olmaktan işlem yapılır. Ancak parayı gönderirseniz biz bu olayı çözeceğiz, paranız da devlet güvencesinde, operasyondan sonra size geri verilecek" dedi. Bunun üzerine korkan kadın, para vermeyi kabul edip evdeki 3 bin lirayı alarak zanlıların verdiği adrese gitti. Taksi ile adrese gelen zanlılar, kadından taksinin camını açarak parayı aldı. Bu anlar ise taksinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın parayı verdikten sonra kendisini arayan numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcıların bindiği taksiyi bulan polis, taksideki güvenlik kamerasından Cihan A. (31) ve Orhan Ç. (27) olduğunu tespit ettiği zanlıları evlerine yaptığı baskınla gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlılar, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe