Olay, Dumlupınar Mahallesi 34. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Hatice Sinoplu'nun evi havalandırmak için açık bıraktığı kapıdan içeri iki kişi girdi.

Kimliği belirsiz şahıslar, mutfakta bulunan Sinoplu’nun ellerini, ayaklarını ve ağzını tülbent ve havluyla bağladı. Saldırganlar, boynuna bıçak dayadıkları kadından paralarını istedi. Yaşlı kadının hiçbir şeyinin olmadığını belirtmesi üzerine evi talan eden saldırganlar, çalacak bir şey bulamayınca kaçtı. Ağzını açmayı başaran yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Sinoplu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Veysel Karahan