Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yaşlı kadını ellerini bağlayarak gasp etmeye yeltendiler

Yaşlı kadını ellerini bağlayarak gasp etmeye yeltendiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan gaspçılar, evde çalacak bir şey bulamayınca kaçtı.

Yaşlı kadını ellerini bağlayarak gasp etmeye yeltendiler

13 Kasım 2016 18:05

Olay, Dumlupınar Mahallesi 34. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Hatice Sinoplu'nun evi havalandırmak için açık bıraktığı kapıdan içeri iki kişi girdi.

Kimliği belirsiz şahıslar, mutfakta bulunan Sinoplu’nun ellerini, ayaklarını ve ağzını tülbent ve havluyla bağladı. Saldırganlar, boynuna bıçak dayadıkları kadından paralarını istedi. Yaşlı kadının hiçbir şeyinin olmadığını belirtmesi üzerine evi talan eden saldırganlar, çalacak bir şey bulamayınca kaçtı. Ağzını açmayı başaran yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Sinoplu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, yaşlı kadın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!