Yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle kandırıp, 60 bin TL'lik ziyneti istediler

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki M.T.'yi telefonla arayarak, adının FETÖ/PDY'ye karıştığını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadını telefonda bir süre duruma inandırmak için uğraş verdi. Dolandırıcılar, daha sonra kadını kurtarmak için evde bulunan tüm para ve altınları eve gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Yalana inandırılan yaşlı kadın, evinde biriktirdiği altın ve bilezikleri şüpheli gelecek kişiye teslim etmek üzere hazırlık yaptı.

Emniyet, dolandırıcıyı suçüstü yakaladı

Durumu haber alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın gerçekleşeceği eve gitti. Yaşlı kadın, eve gelen M.A. isimli şüpheli ile görüştüğü sırada harekete geçen Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Şüpheli M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşlı kadının sahtekarlara kaptırmak üzere olduğu altın ve ziynet eşyaları da kendisine teslim edildi.

"Bu tür durumları hemen polise bildirin"

Isparta'da özellikle son dönemde yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef alan dolandırıcılar konusunda daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken emniyet güçleri, telefonda para talebinde bulunan kişilere itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, bu tür durumlarda kesinlikle para ve değerli eşyaların verilmemesi gerektiğini belirterek, durumun hemen polise bildirilmesini istedi.