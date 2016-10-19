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Yaşlı kadını ikinci kez dolandırırken yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde telefonla ulaştıkları yaşlı kadının 20 bin TL para ile ziynet eşyalarını alan dolandırıcı, aynı kadını ikinci defa dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.


19 Ekim 2016 13:17

Edinilen bilgiye göre, Çorlu’da Muhittin Mahallesi’nde yaşayan H.K. adlı yaşlı kadını önceki gün telefonla arayan şahıs, kendisini polis olarak tanıtıp bankadaki parasının FETÖ/PDY terör örgütü elemanlarının eline geçtiğini söyledi. Kadını bankadaki parasının çalındığına ve kendisinin kurtaracağına inandıran telefon dolandırıcısı, yaşlı kadından evine gelecek sözde polise para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının evine giden ve kendisini polis olarak tanıtan 25 yaşındaki İ.E. kadının 20 bin TL parası ile bileziklerini, evdeki altınları, yüzük ve küpelerini dahi alarak evden ayrıldı.

Emniyetteyken aradılar

Başından geçenlerini oğluna anlatınca dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, oğlu ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu.

Çocukları ile emniyette ifade verdiği sırada telefonu bir kez daha çalan yaşlı kadın, telefonun diğer ucunda yine telefon dolandırıcısı ile karşılaştı. Yaşlı kadından bu kez bankadaki parasını çekip kendisine vermesini isteyen dolandırıcı, polislerin de telkinleri ile olumlu yanıt veren kadına parayı Muhittin Mahallesinde verdikleri adreste yer alan çöp bidonunun yanına bırakmasını söyledi.

Dolandırıcının verdiği adreste geniş güvenlik önlemi alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının çöp bidonu yanına bıraktığı poşeti almaya gelen İ.E.'yi suçüstü yakaladı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alınan İ.E., Çorlu Adliyesine sevk edildi. 

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ 

Etiketler: emniyet, yaşlı kadın


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