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Yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

Adana'da bir yaşlı kadın, abdest almak için eve girdiği sırada içinde bin dolar ve bin euro bulunan cüzdan kendisini takip eden hırsızlar tarafından çalındı.

Yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

26 Haziran 2018 09:48
Yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Almanya'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez (72) babası Ali Dönmez'e (80) duyma problemi olduğundan işitme cihazı almaları için para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla Dönmez'e işitme cihazı alınırken, yaşlı çift daha sonra eve geldi. İşitme cihazı alındıktan sonra yaklaşık 10 bin lira tutarındaki bin dolar ve bin euroyu da yaşlı kadın cüzdanına koydu. Eve gelen yaşlı çiftten Ali Dönmez içeri girdi. Bir süre balkondaki sedirde oturan yaşlı kadın daha sonra abdest almak balkondan ayrıldı. Yaşlı kadın bu arada cüzdanı da sedir üzerinde unuttu. Yaşlı kadını takip eden üç kişiden ikisi gözcülük yaparken diğeri ise açık olan kapıdan balkona girip sedir üzerindeki cüzdanı çaldı. Zanlıların pusu da beklemesi ve parayı aldıktan sonra kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 

Yaşlı kadın abdest alıp namaz kıldıktan sonra balkona çıktığında cüzdanı bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelip inceleme yaptıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini de alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören mahalle bakkalı ise zanlıların 3 kişi olduğunu, kadını takip edip onun içeri girmesini fırsat bilerek cüzdanı aldığını belirtti.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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