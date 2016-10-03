Çöp eve andırır bir barakada yaşayan ve en son ne zaman yıkandığı dahi bilinmeyen yaşlı kadın ömründe hiç elektrik görmediği gibi elektrikli ev aleti de kullanmadan yaşıyor. Elektrik ve suyu olmayan evde tam 72 yıldır yaşayan Emir Ayşe Gülana’nın işkence gibi yaşamının da ilginç bir öyküsü var.

İkisi bekar 11 çocuğu olduğunu belirten Emir Ayşe Gülana’yı daha iyi şartlarda yaşatmak için gerek Valilik gerekse yerel yönetimler defalarca yaşadığı Dalama dağının eteğindeki eve gitseler de 30 yıl önce ölen kocasının ‘Burayı terk etme’ dediği için barakadan ayrılmadığı öğrenilen yaşlı kadın adeta Robinson Crusoe gibi tek başına yaşıyor. Hiç yemek pişirmeden verileni ya da bulduklarını yiyip içerek hayatını idame ettiren yaşlı kadını daha iyi şartlarda yaşamaya kimsenin ikna edemediği öğrenildi.

“Hiç elektrik görmedi”

Şu anda kulakları zor duyan ve ilerlemiş yaşı nedeniyle ihtiyaçlarını görmekte zorlanan Emir Ayşe Gülana’nın ne banyo yapacak takati ne de yıkanacak suyu var. Elektrik de olmadığı için çağın gerektirdiği hiçbir alet ve edevatı kullanmayan yaşlı kadın mağara yaşamına benzer bir hayat yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre; 1942 yılında halk arasında köy doktoru olarak bilinen ve sağlık bilgisi oldukça yüksek olan Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgeyi yurt edinip yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah ederek incir ve zeytin bahçesi yapar. Burada yaptıkları taştan örme tek odalı evde eşi ile mutlu bir yaşam süren Emir Ayşe Gülana’nın 11 çocuğu olur. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 32 yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine’ye ait olduğunu öğrenince adeta şok yaşar.

“Adamım ölünceye kadar buradan ayrılma dedi”

Tüm emeklerinin elinden gittiğini gören Mehmet Gülana iddiaya göre hastalanır ve ölüm döşeğinde iken hanımı Emir Ayşe Gülana’ya vasiyet ederek “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler” der. Ve kısa bir süre sonra da Mehmet Gülana hayatını kaybeder. Kocasının vasiyeti nedeniyle bugüne kadar hiçbir yere gitmediğini ve çok zor yetiştirdiği bahçeden çıkmayacağını belirten yaşlı kadın “Adamım beni buradan çıkma, ayrılma dedi. Ben buradan çıkmam. Bu bahçeyi çok zor yetiştirdim. Omuzlarımda tenekelerle su taşıyarak büyüttüm. Ben buradan ayrılmam” diyerek ölünceye kadar bu şekilde elektriksiz susuz dağ eteğindeki barakada yaşayacağını söyledi.

İbrahim Kılınç