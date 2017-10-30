Yaşlı kadının evi yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesi Belevi mahallesinde 92 yaşındaki Şerife Güvenç’e ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakini eski muhtar Baki Güvenç, yaşlı kadını evden çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Çameli şubesi ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa surede müdahale etti, ancak ahşap olan ev kısa sürede yanarak kül oldu. Çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu