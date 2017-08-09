Yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Rahime İyigören, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde temizlik bakımlarını yapamamaya başladı. Evde çöplerin de birikmesi üzerine komşuları Yunusemre Belediyesine haber verdi. Durumu değerlendiren belediye ekipleri yaşlı kadının evinde hummalı bir çalışma başlattı. 77 yaşındaki Rahime İyigören'in evinden 4 kamyon çöp çıkaran belediye ekipleri, daha sonra evde temizlik ve yenileme işlemleri başlattı. Evi baştan aşağı yenileyen Yunusemre Belediyesi, İyigören'e daha sağlıklı yaşam koşulları sağladı. Yapılan çalışmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de İyigören'i ziyaret ederek elini öptü. İyigören ile yakından ilgilenen Başkan Çerçi, “Devletimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için var. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak bu düsturla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın duası bizler için yeterli. Projelerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlamında örnek projeler ortaya koymaktadır. Projelerimizde cumhurbaşkanımızın yolunda vatandaşlarımıza güzel çalışmalar sağlıyoruz. Güzelyurt Mahallemizde bulunan yaşlı teyzemizin evini temizleyip ihtiyacı olan eşyaları temin ettik. Allah, ekibimizden ve bu tür örnek çalışmalarda bulunan herkesten razı olsun" diye konuştu.

Evi temizlenen ve kendisine yeni bir hayat kurulan Rahime İyigören ise Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Evinin yeni halini tanıyamadığını anlatan yaşlı kadın, “Hasta olduğum için evimin temizliğini yapamıyordum. Çok kötü bir ortamda yaşamaya çalışıyordum. Sanki yeni bir eve kavuştum. Burada bize yardım elini uzatan belediyemize daima dua ediyorum. Yaptıkları çalışmalar ile bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Evimizi bambaşka bir hale getirdiler” dedi.

