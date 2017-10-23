Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Yosma Akcan, düşerek elini incitti. Orta parmağı şişen Akcan, parmağında bulunan altın ve gümüş yüzükleri çıkartmak istedi. Bir süre uğraştıktan sonra başarısız olan yaşlı kadın yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın için doktorlar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, Akcan'ın parmağında sıkışan yüzükleri keserek çıkardı. Akcan, parmağındaki yüzükleri çıkartan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Serkan Şansever