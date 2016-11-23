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Yaşlı kadının yaşam mücadelesi

Ankara’da soğuk kış şartları altında harabe halindeki gecekonduda yaşayan Nazife Bilici, yetkililerden evine elektrik bağlanmasını istedi.


23 Kasım 2016 09:04

Haymana ilçesi Esenköy Mahallesi’nde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 69 yaşındaki Nazife Bilici, yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle sakinlerinin gıda yardımı yaptığını söyleyen Bilici, tek isteğinin evinin çatısının onarılması ve evine elektrik bağlanması olduğunu belirtti. Evinde 2 somya, 1 kilim, 1 kömür sobası ve komşularının verdiği buzdolabından başka eşyası bulunmayan Bilici, vefat eden kocasından Bağ-Kur maaşı kaldığını ancak kulaklarından ve safra kesesinden rahatsız olduğu için o maaşın da ilaç masraflarına gittiğini söyledi.
Harabe halindeki evde kızı ile beraber yaşayan Bilici, “4 kız, 1 oğlan annesiyim. Çocuklarım geçim uğruna beni burada bir başıma koyup gitti. Yanımda sadece bekar olan en küçük kızım kaldı. Çocuklarım yol parası olmadığı için gelemiyor, onların da durumu iyi değil. Ben hasta bir kadınım,.Rahmetli eşimden kalan maaş ile kıt kanaat geçinmeye çalışıyorum. İlaç masrafları derken elimize 300 TL kalıyor. Benim kimseden bir talebim yok aslında. Kış aylarında evimiz soğuk oluyor. Benim tek istediğim evimin çatısının tamir edilmesi ve elektriğimin bağlanması. Ben 300 TL’yle de evimi geçindiririm” şeklinde konuştu.
 

Hamza Kabasakal
 

Etiketler: ankara


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