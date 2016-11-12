Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan semt pazarından meydana geldi. Suriyeli Ravda Al S. (66) adlı kadın, Devlet Bahçe Bulvarı'na kurulan pazarda, Sadet Gündoğan (69) isimli kadının yanına yaklaştı. Ravda Al S., alışveriş yapıyormuş gibi yaparak saniyeler içinde yaşlı kadının çantasından çarpma bahanesiyle içinde 400 lira olan cüzdanı aldı. Yaşlı kadın, bir şey olduğunu fark edip çantasına baktı ancak cüzdanının alındığını hiç fark etmedi. Yankesici yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ödeme yapmak için elini çantasına attığında cüzdanının olmadığını fark eden Sadet Gündoğan, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Kameralar tarafından kaydedilen hırsızlık olayını 2015 yılında aynı suçtan kaydı bulunan Ravda Al S. olduğunu anlaşıldı. Sümer Mahallesi’nde gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Yaşlı kadın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe

